Волочкова пообещала не опускать ног до 60 лет

Балерина Анастасия Волочкова в ответ на замечание подписчицы в Instagram по поводу ее шпагата пообещала и в 60 лет не опускать ноги, пишет Mk.ru.

«Я ноги не устану поднимать и в 60. А вы на свою рожу посмотрите», — обратилась Волочкова к комментаторше. Балерина назвала ее «недолюбленной злой теткой» и посоветовала не завидовать, а «поднять попу» и отнести ее в спортзал.

Суть комментария издание не приводит. Снимок, под которым он был оставлен, сделан на яхте во время отдыха в Таиланде. На кадре Волочкова сидит на шпагате в розовом купальнике и с капитанской фуражкой на голове.

Ранее балерина в мемуарах «Плата за успех» рекомендовала женщинам, от которых муж ушел к ней, уделить внимание собственной жизни, начать заниматься спортом и освоить шпагат. Балерина заявила, что ее собственный шпагат вызывает много восхищения, удивления и зависти. «Кого-то он будоражит, рождает массу фантазий, включая эротические, кого-то раздражает, но точно никого не оставляет равнодушным, впрочем, как и сама я», — писала звезда.

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