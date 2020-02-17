Пенсионерка Волочкова потребовала денег от Большого театра

Балерина Анастасия Волочкова собралась судиться с Большим театром, поскольку ей не выплачивают пенсию, пишет «Комсомольская Правда».

«Балерины рано уходят на пенсию, поэтому я пенсионерка с 38 лет», — сказала она. По словам артистки, она не танцует с 2003 года, и Большой театр готов отправить ее на пенсию, однако отказывается платить ей.

Волочкова рассказала, что хочет забрать из театра трудовую книжку, однако ей ее не отдают. Бывшая балерина заявила, что уже обратилась к адвокату. По ее словам, она готова подать в суд из принципа.

Артистка заявила, что будет рада любой пенсии, «лишь бы ее платили».

В ноябре 2016 года Волочкова обвинила администраторов Государственного академического Большого театра России в организации проституции. По ее словам, недешевые билеты в Большой театр могут позволить себе «элитные зрители». Волочкова утверждала, что балерины из кордебалета неоднократно рассказывали истории о том, как перед ними ставили условие: «Если не согласятся пойти на банкет с продолжением, то они не поедут в следующие гастроли».

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