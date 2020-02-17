Большой театр ответил потребовавшей денег Волочковой

Большой театр ответил балерине Анастасии Волочковой, пожаловавшейся на невыплату пенсии и потребовавшей от учреждения денег. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 17 февраля.

Артистке посоветовали обратиться с этим вопросом в Пенсионный фонд, пояснив, что по закону этими выплатами занимается именно эта организация, а вовсе не работодатель. В пресс-службе театра также заявили, что «Волочкова после того, как по суду была восстановлена в Большом театре, не работала ни одного дня, постоянно беря отпуск без сохранения содержания».

Ранее стало известно, что балерина собралась судиться с Большим театром, поскольку ей не выплачивают пенсию. «Балерины рано уходят на пенсию, поэтому я пенсионерка с 38 лет», — сказала она. Волочкова рассказала, что хочет забрать из театра трудовую книжку, однако ей ее не отдают, и добавила, что будет рада любой пенсии.

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