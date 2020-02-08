Волочкова заступилась за «некрасивых» мужчин

Балерина Анастасия Волочкова заступилась за русских мужчин, ответив на заявление кутюрье Жан-Поля Готье, назвавшего их некрасивыми. Об этом она рассказала в интервью газете «Взгляд.ру».

Волочкова согласилась с мнением российского актера и телеведущего Дмитрия Нагиева, который ранее заявил, что мужская красота не ограничивается лишь внешними данными. По его мнению, она является симбиозом ума, воспитанности, такта и чувства юмора. Актер пожелал себе и другим мужчинам думать головой и ориентироваться на лучших представителей мужского пола.

Балерина отметила, кутюрье сделал поспешные выводы о мужской красоте россиян. «Может быть, не рассмотрел этих русских мужчин, настоящих», — заявила она и предположила, что Готье не вышел из «Останкино», поскольку за его пределами часто встречаются самые красивые и лучшие мужчины. Волочкова заключила, что страны и города воспринимаются по людям, которых человек в них встретил.

6 февраля в эфире программы «Модный приговор» Готье пожаловался на отсутствие в России красивых манекенщиков при большом числе симпатичных женщин-моделей. Историк моды и телеведущий Александр Васильев согласился с мнение кутюрье, заявив, что плохой мужской генофонд стал следствием сталинских репрессий. «Красивых мужчин просто искоренили, а ведь красота тоже передается генетически», — сказал он.

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