Ведущий «Модного приговора» объяснил некрасивость русских мужчин репрессиями

Историк моды и телеведущий Александр Васильев прокомментировал высказывание модельера Жана-Поля Готье об отсутствии красивых мужчин в России. В беседе с «Газетой.Ru» Васильев согласился с Готье и объяснил это явление сталинскими репрессиями.

«Он абсолютно прав. У нас плохой мужской генофонд из-за сталинских репрессий. Красивых мужчин просто искоренили, а ведь красота тоже передается генетически», — объяснил некрасивость мужчин телеведущий.

Он добавил, что в России отсутствует социальный запрос на красивых мужчин, так как в них ценятся такие качества, как надежность и работоспособность, а не внешние данные.

Васильев отметил, что сделать русских мужчин красивыми снова возможно,

— для этого понадобится «ген красоты». «Этот ген возродится, если мы привезем сперматозоиды дворянских кровей. У нас каждая женщина хочет быть принцессой, она ей по факту и является из-за своих внешних данных. Но принцев ей в пару практически нет», — заявил ведущий.

Ранее в эфире «Модного приговора» Готье пожаловался на отсутствие красивых манекенщиков при большом числе симпатичных женщин-моделей. Модельер объяснил это тем, что русские мужчины «мачистые», а женщины «стараются нравиться».

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