Александр Васильев представил модные чайные чашки

Историк моды и коллекционер Александр Васильев совместно с Императорским фарфоровым заводом разработал коллекцию чайных пар в форме «Гербовая». Об этом «Ленте.ру» сообщил пресс-секретарь Васильева в понедельник, 6 марта.

Форма чайной пары восстановлена по музейному образцу XIX века из коллекции Государственного Эрмитажа. Фарфор украшает авторская роспись Александра Васильева по мотивам картинок из старинных журналов мод из его личной коллекции.

«В моих планах создание большой серии сервизов, посвященной моде XIX и XX веков, — рассказал историк моды. — Перед обладателями коллекции нашего фарфора вереницей пронесутся годы, моды, цвета и меняющиеся формы, а гарантией качества станет мой личный знак — "Лилия Александра Васильева", расположенная в виде клише на донышке каждого изделия».

Ожидается, что коллекция поступит в продажу в начале апреля 2017 года.

Фото: пресс-служба Александра Васильева

Александр Васильев — русский и французский историк моды, искусствовед, коллекционер, декоратор, публицист и театральный художник. С 2009 по 2017 год вел телепрограмму «Модный приговор». Почетный член Российской академии художеств и основатель интерьерной премии «Лилии Александра Васильева».