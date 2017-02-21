Акционист и провокатор Андрей Бартенев станет ведущим «Модного приговора»

Художник-экспериментатор Андрей Бартенев станет ведущим «Модного приговора». Программы с его участием будут выходить с 1 марта. Об этом сообщается на сайте Первого канала.

О причинах замены не сообщается. С ноября 2009 года программу постоянно вел историк моды Александр Васильев, сменивший модельера Вячеслава Зайцева.

Бартенев — художник и модельер, смело экспериментирующий с формами и цветами. Прежде всего он известен перформансами в эпатажных костюмах, мало похожих на одежду. Среди организованных им акций — «Спящие красавицы», «Минеральные воды», «Нижнее белье для Африки», проект «Ботанический балет», фестиваль иллюстрации «Институт Улыбки», выставка «Люби кутюр!».

«Модный приговор» выходит на Первом канале с 2007 года. Родственники или знакомые приводят на передачу «подсудимого», который, на их взгляд, плохо одевается. Герою программы предлагают выбрать новый образ самостоятельно, после чего над ним работают стилисты. В результате зрители студии должны выбрать, чей выбор оказался лучше. В случае победы команды стилистов участнику шоу достается подобранный ими гардероб.

Передачу транслируют на украинском, белорусском и молдавском телевидении. В 2015 году проект получил ТЭФИ в номинации «Развлекательная программа: Образ жизни».