Дизайнер Катя Добрякова представила коллекцию одежды с Disney

Российский дизайнер Катя Добрякова представила капсульную коллекцию одежды, посвященную сказке «Красавица и чудовище». Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 6 марта. Вещи созданы в сотрудничестве с Disney и Lamoda и уже появились в продаже.

В коллекцию вошли куртки из денима, толстовки, футболки, чехлы для телефона и одежда для дома с изображением волшебной розы, красавицы Белль и ее возлюбленного. Также в качестве элемента дизайна используются цветочные принты и ироничные надписи.

Катя Добрякова выпускает одежду и аксессуары под собственным брендом. В начале творческой деятельности она разрабатывала дизайн обложек для альбомов российских рок-групп «Сплин», «Би-2», «Ночные снайперы» и других.

Осенью 2016 года дизайнер открыла первый фирменный магазин в Нью-Йорке, он расположен в районе Сохо.

