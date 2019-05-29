Отрезанный от мира ведущий «Модного приговора» признался в любви к туалетам

Историк моды, ведущий «Модного приговора» Александр Васильев застрял в лифте многоквартирного дома в Москве во время съемок передачи «Живая жизнь» для Первого канала. Видеозапись опубликована на YouTube-канале производителя программы, компании «Красный квадрат».

«Вот мы застряли в лифте. Вот как раз в момент съемки. Ждет нас Вера Васильева (советская актриса. — прим. «Ленты.ру»), гримеры. Звук и операторы с нами, дышать нечем, жара страшная. Вот с такими трудностями мы сталкиваемся порой», — сказал он.

Васильев заверил находившихся с ним в лифте людей, что не паникует. Он заметил, что люди часто находятся в закрытых пространствах, поэтому бояться в этой ситуации нечего. «Мы же всегда в закрытом пространстве. Например, в ванной, в туалете, в купе. Даже очень [их] люблю», — высказался он.

Через полчаса ведущего и съемочную группу спасли, двери лифта открылись и они вышли на первый этаж. «В итоге нас спас лифтер. Спасибо лифтеру!» — заключил Васильев.

Ранее Васильев ответил финской журналистке, заявившей, что «Модный приговор» унижает женщин. Он заявил, что внимание со стороны иностранной журналистки говорит о популярности программы не только в России, но и за рубежом.

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