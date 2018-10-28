Ведущий «Модного приговора» ответил раскритиковавшей передачу журналистке

Обвинения со стороны финской журналистки, заявившей, что российское шоу «Модный приговор» унижает женщин, говорит о популярности программы не только в России но и за рубежом. Об этом заявил один из ведущих передачи историк моды Александр Васильев, передает РИА Новости.

По его словам, на проблемы красоты в разных странах смотрят по-разному. Васильев также отметил, что, судя по фотографиям журналистки, она представляет собой «мужской тип эмансипированной женщины-интеллектуалки».

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«На западе многие женщины стали играть роль мужчин, они руководят бизнесом, занимают посты в правительстве — мы еще не находимся на этом уровне. И наши дамы видят в изменении своего облика своего рода трамплин, это касается и карьеры, и личной жизни», — сказал ведущий.

Ранее журналистка Черстин Крунвалль заявила, что «Модный приговор» унижает женщин, обвиняя их в недостаточно привлекательном внешнем виде. Она отметила, что и в Финляндии есть шоу с преображениями, однако большая разница в роли мужчины — женщина становится красивой для себя, а не для кого-то еще.

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