СМИ рассказали о пилотном выпуске шоу с Ольгой Бузовой для Первого канала

Источник на Первом канале прокомментировал РИА Новости информацию о возможном приходе ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой на телеканал. По словам собеседника агентства, пилотный проект с ней действительно снимали, однако в эфир он не пойдет.

«Производитель делал такой пилот еще в конце прошлого сезона. Для Первого снимается множество пилотов, но не все они становятся проектами канала», — пояснил источник.

Ранее в сети появился короткий фрагмент шоу из пилотного выпуска с Бузовой. На Первом канале информацию о съемках не комментируют.

После перехода Андрея Малахова на «Россию 1», а также закрытия программы «Наедине со всеми» и отказа от показа программы «Пока все дома», в сети распространились слухи о том, что Первый канал сворачивает часть старых проектов. В числе программ, которые будут свернуты, назывались «Модный приговор», «Давай поженимся» и «Контрольная закупка». На Первом канале эту информацию опровергали и призывали журналистов «не выдавать желаемое за действительное».