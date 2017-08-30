«Россия 1» приютила «Пока все дома»

Программа «Пока все дома» начнет выходить на телеканале «Россия-1». Первый выпуск появится в эфире 10 сентября, следует из программы передач.

В пресс-службе ВГТРК, куда входит «Россия 1», «Ленте.ру» подтвердили решение забрать проект себе. При этом представитель канала не уточнил, продолжат ли в «Пока все дома» показывать ролики-видеопаспорта о детях-сиротах, в отношении производства которых российская Генпрокуратура организовала проверку.

Прокуратура проверит сведения СМИ о махинациях во время съемок «Пока все дома». «Особое внимание будет уделено целевому использованию 110 миллионов рублей, выделенных, по данным СМИ, министерством образования и науки Российской Федерации на производство роликов-видеопаспортов о детях-сиротах», — отмечалось в официальном сообщении.

Ранее Первый канал и Трансконтинентальная медиакомпания, которая занимается производством «Пока все дома», расторгли договор.

«Пока все дома» выходила на Первом канале с ноября 1992 года. Бессменным ведущим программы является Тимур Кизяков. Вместе со съемочной группой он приходил в гости к семьям известных артистов, музыкантов, спортсменов и беседует с ними.