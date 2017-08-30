К «Пока все дома» придет Генпрокуратура

Генпрокуратура России проверит информацию о нарушениях при съемках программы «Пока все дома», выходящей на Первом канале. Об этом сообщается на сайте ведомства в среду, 30 августа.

«Особое внимание будет уделено целевому использованию 110 миллионов рублей, выделенных, по данным СМИ, Министерством образования и науки Российской Федерации на производство роликов-видеопаспортов о детях-сиротах», — говорится в сообщении.

По информации Генпрокуратуры, ведомство намерено проверить всех причастных к действиям, а также оперативно отреагировать в случае подтверждения данных СМИ о махинациях.

15 августа стало известно, что автор и ведущий телепередачи «Пока все дома» Тимур Кизяков перестал сотрудничать с Первым каналом.

«Пока все дома» выходила на Первом канале с ноября 1992-го, последний выпуск передачи на сайте телеканала датирован 4 июня этого года. На протяжении всего времени ведущим был Кизяков. Он приходил в гости к семьям известных артистов, музыкантов, спортсменов и беседовал с ними. В программе были постоянные рубрики, например, «Зверье мое» (о домашних животных), «Очумелые ручки» (была закрыта в 2010-м в связи с уходом соведущего Андрея Бахметьева) и «У вас будет ребенок», рассказывающая о детях из российских детских домов и способствующая усыновлению, которую вела жена Кизякова Елена.

По данным СМИ, конфликт телеканала и семьи ведущих возник из-за производства «видеопаспортов» детей-сирот. Кизяковы были обладателями эксклюзивного права на создание таких роликов и на получение на них субсидий от государства.