Первый канал прокомментировал слухи о закрытии «Давай поженимся»

Глава Дирекции общественных связей Лариса Крымова прокомментировала «Ленте.ру» информацию СМИ о скором закрытии проектов «Давай поженимся», «Модный приговор», «Контрольная закупка» и «Первая студия».

«Мы понимаем, что новости о Первом люто генерят трафик, но нет, мы не закрывем "Давай поженимся", "Модный приговор", "Контрольную закупку" и "Первую студию". На будущее - мы не закрываем и "Поле чудес", КВН, "Что? Где? Когда?" и "Вечернего Урганта". С "Кто хочет стать миллионером" все тоже в порядке», — пояснила представитель канала, прояснив ситуацию и по другим программам.

Крымова посоветовала журналистам «не выдавать желаемое за действительное».

Изображение: Официальный комментарий Первого канала

Материалы по теме Народный хайпожор Андрей Малахов годами копался в грязном белье россиян, но не замарал руки

Ранее десятки СМИ процитировали уральское издание Ura.ru, которое со ссылкой на источник в руководстве Первого сообщило, что планируется закрыть еще четыре проекта. Прежде было объявлено, что на телеканале перестанут выходить программы «Пока все дома» и «Наедине со всеми».

В августе источники СМИ сообщили, что команда программы «Пусть говорят» перейдет на «Россию 1» и займется созданием ток-шоу «Прямой эфир», которое ранее вел Борис Корчевников (теперь руководит православным телеканалом «Спас», — прим. «Ленты.ру»). В «Пусть говорят» Малахова сменил ведущий новостей Дмитрий Борисов. Выход в эфир передач с Малаховым на «России 1» запланированы на конец августа.