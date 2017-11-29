Ведущую Екатерину Андрееву начесали и отправили в девяностые

Ведущую программы «Время» Екатерину Андрееву перевоплотили в образы дикторов разных десятилетий. Ролик появился на сайте телеканала и был приурочен к 50-летию передачи.

Визажисты и костюмеры «Модного приговора» стилизовали образ Андреевой под двухтысячные, девяностые, восьмидесятые, семидесятые и шестидесятые. Ведущая распереживалась, когда стилист начал делать ей начес для прически в духе Брижит Бардо, но ее заверили, что начес легкий. По окончании эксперимента Андреевой вернули современный образ с гладкими волосами.

Екатерина Андреева ведет эту программу «Время» с 1997 года. Телеведущая также является популярным Instagram-блогером. Стилистика одного из сентябрьских постов, посвященного вину (Андреева в особой манере троллила людей, которые видят знаки там, где их нет), заставила ее подписчиков усомниться в здоровом состоянии психики ведущей.