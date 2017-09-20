В сети обеспокоились психикой Екатерины Андреевой после поста о вине

Ведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева опубликовала в Instagram обращение к людям, увидевшим в надписи too late на пиджаке от Saint Laurent, в котором она выходила в эфир, тайное послание. Длинный и сумбурный пост Андреевой заставил некоторых пользователей сомневаться в стабильности психического состояния телеведущей.

Андреева разместила фотографию в джемпере, на которой изображен кот, опирающийся на бокал с красной жидкостью. Ведущая посмеялась над тем, какой знак может подавать нынешнее изображение на ее одежде.

A post shared by Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) on Sep 18, 2017 at 7:54am PDT

«Что это за тайные знаки? Что налито у кота в бокале? Он пьет красное? Крепленое? Сухое? Уже TOO LATE об этом думать, — написала Екатерина. — Будем писать письмо в фирму Сен Лоран, чтоб они новые вышивки на жакете сделали».

Далее телеведущая рассыпалась цитатами и выражениями, отсутствие логических связей между которыми сбило с толку некоторых ее подписчиков. «Еще не вечер..., Все ОК..., Я люблю тебя жизнь..., Я люблю тебя Россия, дорогая моя Русь..., Не вешать нос, гардемарины..., 1 канал — forever... А мы всем советуем пить воду, а не красненькое, как кот. ШОБЫ не мерещилось» (орфография и пунктуации сохранены).

В завершение Андреева посоветовала всем, кто разглядел в надписи too late тайный месседж, прочесть книгу ее «любимого шамана» Мигеля Руиса «Четыре соглашения», а особенно одну главу, где «уважаемый знаток» объясняет, «почему построение предположений приводит к провалу».

Подписчики Екатерины всерьез начали строить предположения о том, что за жидкость в бокале, изображенном на ее джемпере. «Котик может пить ягодный морс. А из бокала для антуража», — высказался один из них. «Где Вы видите, что кот пьет? Коты любопытные и везде лезут. Может быть хозяин отошел, а кот залез», — возразил другой. «Прихлебывают котейки прямо из наших сердец, — резюмировал еще один пользователь фотоплатформы. — Предлагаю следующую картинку — котик, жонглирующий красно-розово-оранжевыми сердечками».

Однако не всем пришелся по душе юмор Андреевой. «Да у нее мысль на мысли перескакивают быстрее, чем давление у моего деда», — отмечает микроблогер «Метеор.Дождь-Андрюха‏».

«Екатерина, у Вас совсем крыша поехала?» — задают ей вопрос в комментариях под записью в Instagram. В комментариях к посту журналиста Олега Кашина, поделившегося сообщением ведущей в Facebook, пользователи предположили, что с помощью этого фото Андреева «просит о помощи». Некоторым показалось, что у нее шизофазия. Автору Telegram-канала «марш мизантроп» подумалось, что пост Андреевой был написан под воздействием легких наркотиков.