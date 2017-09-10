Мужчины не дали Екатерине Андреевой потрогать Кубок мира по футболу

Ведущая программы «Время» Екатерина Андреева опубликовала в Instagram ролик, рассказывающий о том, как ей не давали потрогать кубок мира FIFA.

Андреева продемонстрировала, насколько серьезно охраняется главный приз чемпионатов мира по футболу. Она то и дело пыталась притронуться к награде, но ее постоянно одергивали мужчины из службы безопасности.

Во время записи эфира, где трофей презентовали футболисты Бебето и Давид Трезеге, она надела белые перчатки, чтобы притронуться к кубку, но ей снова не позволили этого сделать. Тогда телеведущая пожала руку Трезеге, который до этого держал в руках приз.

Шуточное видео с Андреевой за сутки собрало больше 72 тысяч просмотров.