Интернет и СМИ
 

Екатерина Андреева ответила на обвинения в «поехавшей крыше»

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Ведущая Первого канала Екатерина Андреева ответила пользователям, которые после прочтения ее поста в Instagram об окружающих ее теориях заговора, заявили, что ведущая испытывает проблемы с психикой.

«Крыша поехала, и тут Вы совершенно правы, у тех, кто на просторах Инсты ищет тайный смысл в дизайнерской надписи на моем жакете. И этот пост — юморной ответ этим наблюдателям, — пояснила она в ответ на комментарий под своей записью — Или Вы не в теме? А ЧОТАДА впрягаетесь?»

Андреева пояснила, что любит «умные комменты» и посетовала на то, что «залетным троллям», которые пишут гадости под ее постами, не хватает образования на то, чтобы ответить так же, как она — «с юмором, весело и умно». «Вот и пишут все больше о том, в чем сами понимают — "б**", "нах", тяжелые наркотики..» — высказалась телеведущая.

Ранее ведущая программы «Время» обратилась в Instagram к людям, которые разглядели тайный знак в надписи на пиджаке от Saint Laurent, в котором она выходила в эфир. Она пояснила, что надпись — не более чем дизайнерское решение изготовителя костюма. Длинный пост сопровождался цитатами и выражениями, отсутствие логических связей между которыми сбило с толку некоторых ее читателей.

Запись стала поводом для шуток в других социальных сетях. Так, пользователи Facebook предположили, что Андреева либо завуалированно просит помощи, либо страдает шизофазией. Некоторым показалось, что пост был написан под воздействием легких наркотиков.

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