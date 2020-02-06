Готье объяснил отсутствие красивых мужчин в России в эфире «Модного приговора»

Французский модельер Жан-Поль Готье объяснил красоту российских женщин и недостаток привлекательных мужчин в России. Своим мнением он поделился в четверг, 6 февраля, в эфире программы «Модный приговор».

«Я считаю, что две страны создают красавиц в мире. Это Россия и Бразилия», — заявил модельер во время беседы с ведущим шоу Александром Васильевым.

Материалы по теме Последняя провокация Он раздевал жену президента и одевал Мадонну: какой след в мире моды оставил хулиган Жан-Поль Готье

Затем он пожаловался, что поражен отсутствием красивых манекенщиков при таком большом числе симпатичных женщин-моделей. «Потому что русские мужчины "мачистые", а женщины — стараются нравиться», — пояснил Готье.

Помимо этого, ведущий осведомился, слышал ли Готье что-нибудь о российских дизайнерах. Сперва тот заявил, что знает нескольких, однако затем признался, что не помнит ни одного имени.

Ранее в феврале на пресс-конференции в Москве Жан-Поль Готье заинтересовался талантом российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Модельер отметил, что хотел бы одевать ее и шить костюмы для российского кино.

Жан-Поль Готье начал свою карьеру в модном доме Пьера Кардена, в 1976 году основал собственный бренд. Дизайнер создавал сценические костюмы для Мадонны, Мэрилина Мэнсона, Кайли Миноуг, Милен Фармер и других.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!