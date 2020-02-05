Талант Бузовой заинтересовал французского модельера

Французского модельера Жан-Поля Готье заинтересовал талант российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Об этом сообщает агентство «Москва».

Дизайнер выразил желание быть стилистом Бузовой на пресс-конференции в Москве, куда приехал по случаю премьеры своего шоу. «Мне бы хотелось поработать по различным направлениям, с музыкантами. Если говорить о музыкантах, то есть Бузова, я с ней уже познакомился», — приводит комментарий Готье агентство.

Помимо этого, модельер отметил, что хотел бы шить костюмы для российского кино.

Шоу Жан-Поля Готье Fashion Freak Show состоится в четверг, 6 февраля, в Московском дворце молодежи.

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22 января в Париже состоялся последний, по словам самого дизайнера, модный показ Готье. Он был посвящен 50-летию его карьеры. В дефиле приняли участие всемирно известные модели, в частности россиянка Ирина Шейк и исполнительница шоу в стиле бурлеска Дита фот Тиз.

Жан-Поль Готье начал свою карьеру в модном доме Пьера Кардена, в 1976 году основал собственный бренд. Дизайнер создавал сценические костюмы для Мадонны, Мэрилина Мэнсона, Кайли Миноуг, Милен Фармер и других.

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