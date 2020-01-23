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Модельер Жан-Поль Готье провел свой последний показ в рабочей одежде

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Жан-Поль Готье
Жан-Поль Готье

Французский дизайнер Жан-Поль Готье провел свой последний модный показ в театре Шатле в Париже. Трансляция шоу марки Jean Paul Gaultier появилась на YouTube.

Мероприятие состоялось в среду, 22 января, в 20:30 по местному времени. Оно было посвящено 50-летию карьеры модельера. В дефиле приняли участие всемирно известные модели, в частности россиянка Ирина Шейк и исполнительница шоу в стиле бурлеска Дита фот Тиз.

В заключение показа на подиум вышел сам Готье. На нем была повседневная рабочая одежда: синий комбинезон с закатанными рукавами, тельняшка и кеды. Модельер поблагодарил публику поклоном и остался на сцене танцевать вместе с моделями.

О том, что этот показ станет последним в его профессиональной деятельности, Готье лично сообщил журналистам 17 января.

Жан-Поль Готье начал свою карьеру в модном доме Пьера Кардена, в 1976 году основал собственный бренд. Дизайнер создавал сценические костюмы для Мадонны, Мэрилина Мэнсона, Кайли Миноуг, Милен Фармер и других.

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