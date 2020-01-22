Лошадь выскочила на подиум во время показа

Во время показа весенне-летней коллекции модного дома Franck Sorbier в Париже на подиум выскочила лошадь. Видео появилось в Instagram-аккаунте гостьи шоу.

Показ, декорации которого напоминали конюшню, состоялся 22 января. Зрители сидели на сене, а модели шли по брусчатке, демонстрируя вещи новой коллекции. Когда на подиуме появился мужчина верхом на лошади, одна из участниц перфоманса сняла накидку и начала кружиться вокруг животного. На лошадь надели красную сбрую, расшитую золотыми нитками.

Франк Сорбье (Franck Sorbier) — французский модельер, основатель одноименного дома высокой моды. Помимо создания коллекций для модного дома, дизайнер разрабатывает сценические костюмы для фильмов, концертов и театральных постановок.

В мае 2019 года во время показа круизной коллекции модного дома Dior в Марракеше на подиум вышла кошка. Когда модели дефилировали по подиуму, животное преградило им путь. Инцидент попал на видео, которое быстро стало вирусным.

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