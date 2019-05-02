Dior «выпустил» на подиум кошку

Во время показа круизной коллекции модного дома Christian Dior в Марракеше на подиум вышла кошка. Об этом пишет Daily Sabah. Инцидент попал на видео, которое быстро стало вирусным.

Показ состоялся вечером 1 мая. Когда модели начали выходить на подиум, животное преградило им путь. «Кошка двигалась [по подиуму] навстречу моделям, одетым в костюмы высокой моды. Она пересекала траекторию их движения и начала идти прямо к зрителям», — отмечает издание.

— Reuters Top News (@Reuters) 01 мая 2019, 22:15

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Круизная коллекция — промежуточная коллекция, пре-версия весенне-летней коллекции бренда. Ее показ проходит вне обычного календаря недель моды. Однако круизная коллекция является важным источником продаж для бренда и привлекает многих звезд. В этом году показ посетили актрисы Лупита Нионго и Шейлин Вудли.

Похожий инцидент произошел в 2018 году во время модного показа Esmod International Fashion Show в Стамбуле. Тогда бездомная кошка забралась на подиум и прошлась во время дефиле вместе с моделями. Затем животное уселось посередине подиума, начало вылизывать лапы и пытаться играть с проходящими мимо моделями.

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