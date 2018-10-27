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Бездомная кошка научила моделей ходить по подиуму во время показа

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В Стамбуле бездомная кошка забралась на подиум во время модного показа Esmod International Fashion Show и прошлась во время дефиле вместе с моделями, передает Indianexpress. Один из очевидцев выложил ролик на YouTube.

На кадрах видно, как животное усаживается посередине подиума и вылизывает лапы, затем пытается играть с проходящими мимо моделями, а после сама показывает «кошачью походку». Зрители, наблюдающие за показом, смеются. Судя по видео, животное никто не пытался прогнать.

Ранее сообщалось, что кошка жительницы английского города Ньюкасл спасла хозяйку от рака груди. Женщина сумела обнаружить болезнь на ранней стадии после того, как ее питомица Мисси стала странно себя вести: стоило хозяйке прилечь, как она прыгала ей на грудь. «Моя кошка не слишком ласковая и довольно раздражительная, поэтому такое поведение было очень нетипичным для нее», — объяснила англичанка.

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