Кот впервые в жизни мяукнул и спас хозяев от мучительной смерти

Кот предупредил американскую семью об утечке газа и спас людей от смерти. Об этом сообщил местный новостной портал WACH.

Инцидент произошел в городке Грин Тауншип, штат Огайо, утром во вторник, 15 мая. Юная хозяйка кота по кличке Мистер Бу Ариана Кечкес (Ariana Kecskes) рассказала, что всю семью разбудило мяуканье кота, прежде никогда не издававшего подобные звуки. «Он обычно либо повизгивал, либо вообще не издавал никаких звуков. Мы часто подшучивали над этим», — отметила она.

Кот не прекращал мяукать и подталкивать хозяев мордой к выходу. В коридоре Кечкес потеряла сознание, ее отец и брат вынесли ее из дома на руках и вызвали спасателей. Сам Мистер Бу тоже лишился чувств, однако его смог растолкать другой кот, живший у семьи. Приехавшие на вызов пожарные обнаружили, что в подвале дома произошла утечка из газового водонагревателя.

В результате инцидента никто не пострадал, но теперь семья планирует приобрести детекторы для газа. «Такое ощущение, что он ждал всю жизнь, чтобы совершить столь героический поступок», — прокомментировала произошедшее Кечкес.

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