Пес бросился в воду и спас друга

foxnews.com

В американском штате Аризона пес спас упавшего в бассейн друга, у которого никак не получалось из него выбраться. На видео обратил внимание новостной портал Fox News.

В середине мая собаки Смоки и Ремус остались дома без хозяев. В процессе игры Смоки каким-то образом свалился в бассейн. У него никак не получалось вылезти, пока проходивший мимо Ремус не решил ему помочь. Пес попытался протянуть другу лапу, но тот все равно не сумел выбраться. Тогда Ремус спрыгнул в бассейн и подсадил Смоки, а затем выкарабкался сам.

Хозяева решили посмотреть видеозапись с камеры наблюдения, когда обнаружили, что Смоки промок насквозь. Хозяйка похвалила Ремуса за спасение друга, назвав его «сумасшедшим щенком с золотым сердцем».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!