Дизайнер отправил на подиум мужчин в бикини

@vladislavzorin / Instagram

Французский дизайнер и основатель одноименного модного бренда Людовик де Сен-Сернин (Ludovic de Saint Sernin) отправил на подиум мужчин в бикини. Видео с показа, который прошел в рамках недели мужской моды в Париже, опубликовал в Instagram российский фотограф Влад Зорин.

На кадрах видно, как чернокожий мужчина дефилирует перед зрителями в топе от купальника с маленькими треугольными чашками, изготовленном из черного сверкающего материала. Он также одет в широкие полупрозрачные брюки и держит в руках сумку в тон бикини.

Другие участники шоу выходили на подиум в топах из цепей, украшенных кристаллами, а также в бюстгальтерах на завязках, по форме напоминающих листья растений.

В мае 2018 года американский бренд Chubbies, который специализируется на ретро-купальниках, выпустил плавательный костюм для мужчин. К обычным мужским шортам-плавкам прикрепили топ с лямками на застежках и с карманом на груди. Костюм изготовлен из ткани броских цветов в стиле 1990-х и продается в двух вариантах расцветок.

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