Мужчин порадовали купальниками

Американский бренд Chubbies, который специализируется на ретро-купальниках, выпустил плавательный костюм для мужчин, сообщает The Sun.

К обычным мужским шортам-плавкам прикрепили топ с лямками на застежках и с карманом на груди, который при желании можно снять. Костюм изготовлен из ткани броских цветов в стиле 1990-х и продается в двух вариантах расцветок.

Студентам из США понравился шуточный мужской купальник, и они начали выкладывать пляжные фотографии в Instagram.

Cancun Throuple #chubbies #swimmeralls Публикация от Buch (@bucknasty71) 2 Мар 2018 в 8:34 PST

Стоимость вещи зависит от цвета. Более бледный купальник можно приобрести за 63 доллара, а яркий — за 83 доллара.

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В мае знаменитости задали новый тренд: перед пляжным сезоном в соцсетях стали появляться их фотографии в купальниках, натянутых выше бедер. Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст выложила в Instagram сразу несколько снимков в задранных бикини ярко-розового и персикового цветов. Тенденция распространилась и на моделей. В их числе оказались американки Эмили Ратаковски, Белла Хадид и британка Деми Роуз.

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