Знаменитости научили девушек натягивать бикини

Знаменитости задали новый тренд: перед пляжным сезоном в соцсетях стали появляться их фотографии в купальниках, натянутых выше бедер. Об этом сообщает The Sun.

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст выложила в Instagram сразу несколько снимков в задранных бикини ярко-розового и персикового цветов.

Morning 🌞 Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 15 Апр 2018 в 9:48 PDT

Тенденция распространилась и на моделей. В их числе оказались американки Эмили Ратаковски, Белла Хадид и британка Деми Роуз.

🐍 @inamorataswim Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 15 Май 2018 в 10:20 PDT

Публикация от 🦋 (@bellahadid) 4 Май 2018 в 1:19 PDT

К ним присоединилась британская певица и актриса албанского происхождения Рита Ора.

Тренд поддержала плюс-сайз модель Эшли Грэм, сфотографировавшись в леопардовом слитном купальнике.

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В апреле у знаменитостей появился похожий тренд под названием underboob (нижняя часть груди). Тенденцию намеренно открывать нижнюю часть груди заметили у звезд и их поклонников на калифорнийском музыкальном фестивале Coachella, а также на вечеринках и в социальных сетях. В числе известных людей, показавших грудь, оказались Кортни Кардашьян с сестрой Кайли Дженнер, телезвезды Шарлотта Кросби и Шанель Макклири и модель Эмили Ратаковски.

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