Голая грудь стала модным трендом

У знаменитостей появился новый тренд под названием underboob (нижняя часть груди). Об этом сообщает The Sun.
Тенденцию намеренно открывать нижнюю часть груди заметили у звезд и их поклонников на калифорнийском музыкальном фестивале Coachella, а также на вечеринках и в социальных сетях.
Так, 20-летняя певица Пэрис Джексон пришла на вечеринку Dior Sauvage party в черном коротком топе, из-под которого выглядывала грудь.
Певицы Игги Азалия и Деми Ловато также опубликовали снимки с полуголой грудью в своих Instagram.
В числе известных людей, поддержавших тренд, оказались участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кортни Кардашьян с сестрой Кайли Дженнер, телезвезды Шарлотта Кросби и Шанель Макклири и модель Эмили Ратаковски.
В апреле фотографии откровенного костюма американской певицы Рианны с фестиваля Coachella в Калифорнии вызвали неоднозначную реакцию поклонников в ее Instagram. Певица появилась в коричневом полупрозрачном полотне, обернутом вокруг тела, через которое просвечивала голая грудь.