Грузинский бренд разрешил женщинам ходить с открытой грудью

Сестры-дизайнеры из Грузии Гванца и Нина Мачарашвили, основательницы марки Mach&Mach, представили на Mercedes-Benz Fashion Week Russia свою коллекцию сезона осень-зима 2017-2018, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Дизайнеры представили платья и костюмы в ярких цветах (розовый, желтый, синий электрик, оранжевый), а также из ткани с серебристыми пайетками и лаковой экокожи. В качестве декора использовалась объемная аппликация, бахрома и текстовый принт с фразой Girls Doing Whatever They Want («Девушки делают, что захотят»). В доказательство этого тезиса одна из моделей прошла по подиуму в почти прозрачном и не скрывающем грудь и бедра платье из газа с нашитыми на него бусинками. Коллекцию дополняли аксессуары: сандалии и сапоги с отделкой из меха ярких цветов и вечерние сумочки с блестящим глиттерным покрытием.

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia открылась в Москве 12 марта. В пятый день показов свои коллекции представили дизайнеры Tako Mekvabidze, Anastasia Dokuchaeva, Sensus Couture, KseniaSeraya, Artem Shumov, I V K A, Mach&Mach, Igor Gulyaev.