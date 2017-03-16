Оксана Федорова позвала женщин на «охоту»

Телеведущая Оксана Федорова презентовала свою коллекцию сезона осень-зима 2017-2018 во время Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Линейка получила название «Охота», передает корреспондент «Ленты.ру».

Дизайнер представила одежду для современных деловых женщин, обыграв тематику городских джунглей. В линейку вошли комплекты, подходящие как для повседневного выхода, так и для выхода в свет. Во время дефиле на экранах транслировались виды дикой природы.

Фото: пресс-служба MBFW Russia 1 /5

Ключевым элементом в коллекции Федоровой стал черный кожаный ремень. Аксессуаром предлагается дополнять блузы, рубашки, джемперы, кардиганы, платья и пальто. В противовес тонкой талии дизайнер представила большой выбор расклешенных брюк и палаццо. Платья и юбки свободного покроя она продемонстрировала в сочетании с кожаными легинсами.

Палитра коллекции выдержана в строгих рамках офисного дресс-кода: белый, серый, черный, темно-синий и коричневый цвета, а для вечерних вариантов — красный. Основные принты — полоска и клетка.

Оксана Федорова — российская телеведущая, победительница конкурсов «Мисс Санкт-Петербург» (1999), «Мисс Россия» (2001) и «Мисс Вселенная» (2002). В 2009 году основала благотворительный фонд «Спешите делать добро!». В 2012 году стала лауреатом международной премии BIAF за вклад в дело благотворительности.

