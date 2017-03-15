Звезда «Петербургских тайн» представила первую коллекцию одежды

Заслуженная артистка России Евгения Крюкова представила свою дебютную коллекцию женской одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia сезона осень-зима 2017-2018. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В своей коллекции Крюкова «поиграла» с яркими цветами (желтый, синий электрик, цвет фуксии, малиновый) и совместила ретро-силуэты с актуальными трендами. В основу коллекции легли женственные брючные костюмы, платья с оборками и рюшами, юбки в складку, одежда из искусственного меха и пальто с запахом. Некоторые модели декорированы объемными аппликациями в виде цветов или меховой отделкой. В дефиле приняли участие известные российские манекенщицы 1990-х годов Татьяна Эттингер и Ильмира Шамсутдинова, а гостями показа стали актрисы Ольга Кабо и Светлана Светличная.

Фото: пресс-служба MBFW Russia 1 /6

Евгения Крюкова — советская и российская актриса театра и кино. В 2005 году удостоена звания заслуженной артистки России. Известность Крюкова получила благодаря роли Юлии Бероевой в телесериалах «Петербургские тайны» и «Развязка петербургских тайн».