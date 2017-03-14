Isabel Garcia показала нескучную классику

Дизайнер марки Isabel Garcia Бичолла Тетрадзе лично представил на Mercedes-Benz Fashion Week Russia свою коллекцию женской одежды сезона осень-зима 2017-2018, сообщает корреспондент «Ленты.ру»

Основу коллекции составили женственные приталенные платья с широкими юбками, классические костюмы из текстиля с броским принтом, жакеты с кокеткой и блузы. Основные цвета — черный, ярко-красный, серебристый, насыщенно-бирюзовый и бледно-лиловый оттенки. В особую часть линии можно выделить вечерние платья — как закрытые, с длинными рукавами и юбкой в пол, так и более откровенные — облегающего силуэта, с разрезом на бедре, глубоким V-образным вырезом на груди, открытыми плечами.

Фото: пресс-служба MBFW Russia 1 /6

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia сезона осень-зима 2017-2018 открылась в московском «Манеже» 12 марта. Во второй день Недели свои коллекции показали BGN styled by Alexander Rogov, Ivanova, Speranza Couture by Nadezda Yusupova, Ksenia Knyazeva, Julia Dalakian, Isabel Garcia, Bella Potemkina. Также прошли показы участников Kazakhstan Fashion Week (Aelita, DiSiitova, Libas Atelier, Zherebtsov) и участников Фестиваля детской моды.