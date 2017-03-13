Vadim Merlis «зашнуровал» моделей

Вадим Мерлис, владелец и основатель бренда Vadim Merlis, показал коллекцию сезона осень-зима 2017-2018 «Арктур» во время Mercedes-Benz Fashion Week Russia, сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Фото: пресс-служба MBFW Russia 1 /5

В коллекцию «Арктур» вошли повседневные вещи для женщин и мужчин. Вадим Мерлис представил комбинезоны, куртки-бомберы, длинные туники и кардиганы, косухи, брюки, платья и юбки разной длины. Почти все новинки имеют шнуровку, множество пуговиц и карманов; многие выполнены из бархата, лакированной кожи и плотной «штормовочной» ткани. Коллекция выдержана в спокойных тонах: черный, бордо, беж и глубокий изумрудный. Яркими акцентами коллекции стали насыщенные розовые и синие вещи.

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia сезона осень-зима 2017-2018 открылась в московском «Манеже» 12 марта. В первый день Недели свои коллекции показали Слава Зайцев, Александр Рогов, Юлия Николаева, Dimaneu, Chapurin for Finn Flare, грузинский бренд Salle de Mode. Также прошли дефиле Фестиваля детской моды.