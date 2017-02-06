В Москве обсудят проблемы современной моды

В середине марта в Москве в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет международная конференция Fashion Futurum. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал один из организаторов мероприятия. Главная тема — проблемы современной моды, а также трансформация индустрии под влиянием научно-технической революции.

В форматах панельных дискуссий, сессий, круглых столов и мастер-классов ведущие эксперты затронут темы противостояния новых медиа и глянцевых изданий, изменения потребительского поведения, особенности электронной коммерции, феномен экологичной моды и другие мировые тенденции.

В конференции примут участие американский дизайнер Карим Рашид, вице-президент испанской компании Inditex Group Карлос Эспиноса де Лос Монтерос, управляющий директор Launchmetrics Эдди Маллон и другие.

Кроме того, совместно с инновационным центром «Сколково» и Агентством стратегических инициатив Национальная палата моды проводит конкурс инновационных fashion-стартапов. Участники смогут представить свои проекты во время Mercedes-Benz Fashion Week Russia.