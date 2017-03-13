Юлия Николаева вывела на подиум экстравагантных моделей

Дизайнер Юлия Николаева представила коллекцию сезона осень-зима 2017-2018. Вещи выдержаны в характерном для Николаевой минималистическом стиле, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В коллекцию, выдержанную в спокойных натуральных оттенках (черный, цвет земли, серый, бежевый, белый) вошли пальто и топы oversize, брюки-кюлоты, которые дизайнер в различных вариациях показывает уже несколько сезонов подряд, платья, топы и юбки из плиссированного текстиля, вечернее платье из полосатого шелка с открытыми плечами и американской проймой, бушлаты, а также пуховики.

Фото: пресс-служба MBFW Russia 1 /7

Николаева активно использовала текстиль с экзотическим принтом под леопарда, из которого были сшиты топы, юбки, жилеты. Одежду дополняли экстравагантные аксессуары: шляпы с высокой тульей, шерстяные гетры, солнцезащитные очки, поясные и нагрудные кошельки на шнурках с декором под леопарда. Показ сопровождала живая музыка — электронный баян.

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Юлия Николаева — российский модельер, выпускница Строгановского училища (ныне Московская художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова). Основательница марки «Авторское ателье Юлии Николаевой». Художник по костюмам фильма «Игра в классики» (специальный приз за общее художественное решение кинофестиваля в Локарно, 1992). Сотрудничала с компаниями Siemens & Bosch, Nivea, Rochas, Mersedes-Benz, L'Oreal.