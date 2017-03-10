Oysho предложил женщинам выходить на улицу в нижнем белье

Испанский производитель одежды и нижнего белья Oysho представил новую коллекцию под названием Midnight romance. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 10 марта. Некоторые модели можно носить в качестве повседневной одежды.

Комплекты нижнего белья и боди комбинируются с одеждой в стиле street casual. В линейку вошли платья-комбинации, кимоно, комбинезоны и укороченные топы из кружева. Коллекция выполнена в нейтральных тонах с яркими акцентами розового, синего и малинового цветов.

Фото: пресс-служба Oysho 1 /5

Компания Oysho создана в 2001 году, входит в группу Inditex. В настоящее время в мире насчитывается порядка 400 фирменных магазинов бренда, в том числе в России, Греции, Доминиканской Республике, Египте, Иордании, Испании и Италии.