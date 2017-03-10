В Москве покажут моду будущей зимы

Показы очередной Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia сезона осень-зима 2017-2018 пройдут с 12 по 17 марта в выставочном зале «Манеж». Об этом в пятницу, 10 марта, «Ленте.ру» сообщил представитель организаторов мероприятия.

Среди хедлайнеров — дизайнеры Вячеслав Зайцев, Игорь Чапурин с коллекцией для марки Finn Flair, Юлия Николаева, Юлия Далакян, бренды Saint-Tokyo и Portnoy Beso. Кроме российских марок, свои новые линии одежды покажут дизайнерские бренды из Грузии — Goga Nikabadze и Aka Nanita.

После завершения основной программы в «Манеже» гостей Недели ждут дефиле чеченской марки Firdaws в Петровском путевом дворце и бренда Chapurin в комплексе «Ш.Е.Л.К».

Mercedes-Benz Fashion Week Russia — сезонные показы российских дизайнеров, проводимые с 1999 года агентством «Артефакт». Неделя моды несколько раз меняла название (Российская Неделя прет-а-порте, Russian Fashion Week, Mercedes-Benz Fashion Week Russia) и локацию — дефиле ранее проходили также на Васильевском спуске, в парке Горького, Центральном доме художника, Центре международной торговли.