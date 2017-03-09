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Monki посвятил коллекцию одежды чувству незащищенности

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Шведский бренд одежды и аксессуаров для девушек Monki объявил о запуске капсульной коллекции совместно с иллюстратором Камиллой Энгстрoм. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда. Линейка посвящена чувству незащищенности и провозглашает необходимость любить себя.

Иллюстрации будут напечатаны на четырех футболках с вдохновляющими слоганами, призывающими постигать дзен, действовать, высказываться и любить. В продаже вещи появятся в мае.

Компания Monki основана в 2006 году, входит в группу H&M. Производит женскую одежду и аксессуары в молодежном стиле. Магазины бренда представлены в европейских странах, Японии и Китае. В России магазины Monki открыты в Москве, Ярославле, Уфе и Самаре.

В апреле 2016 года художница-феминистка Сара Андреассон создала проект для Monki — пять иллюстраций из жизни современных девушек. Картинки, в частности изображение содержимого дамского рюкзака, сопровождаются лозунгами «Я не нуждаюсь в вашем одобрении» (Not here for your approval), «Важно то, что внутри» (It’s what’s on the inside that counts) и «Жаль, но мне не жаль» (Sorry not sorry).

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