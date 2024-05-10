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16:20, 10 мая 2024Россия

Раскрыта суть наказа коммунистов Мишустину

Спикер ГД Володин дал Мишустину наказ упорядочить ответственность за коммуналку

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Вопросы ЖКХ необходимо полностью поручить одному из вице-премьеров, чтобы депутаты могли понимать, к кому обращаться с жалобами на вопросы коммунального хозяйства. Такой наказ дал спикер Госдумы Вячеслав Володин врио премьер-министра России Михаилу Мишустину, его слова приводит РБК.

Как заявил Володин, регионам нужно помогать в тех случаях, когда у них что-то «не получается» в сфере ЖКХ, и именно для этого должен быть назначен ответственный.

«Коммунальная проблема — это проблема каждого нашего гражданина, она приходит в квартиру человека, поэтому мы надеемся, что вы нас услышите», — раскрыл суть наказа, данного главой фракции КПРФ Геннадием Зюгановым Мишустину.

Ранее Мишустин заявил, что правительство планирует создать реестр нуждающихся в социальной помощи россиян до конца 2024 года.

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