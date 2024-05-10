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15:51, 10 мая 2024Экономика

В России назвали сроки создания реестра нуждающихся в соцпомощи

Мишустин: реестр нуждающихся в социальной помощи россиян создадут до конца года

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Правительство планирует создать реестр нуждающихся в социальной помощи россиян до конца 2024 года. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра РФ Михаил Мишустин, его слова приводит РИА Новости.

Кандидат на должность главы правительства уточнил, что в кабмине планируют завершить работы по формированию подобного списка граждан до конца декабря. «До конца года мы планируем», — пояснил Мишустин.

В качестве основной пользы нового реестра он назвал возможность упростить назначение положенных гражданам социальных пособий. Об этом Мишустин заявил в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы.

В начале 2023 года в России объединили Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС). Эту меру власти объяснили необходимостью повышения качества обслуживания граждан, включая быстрое оформление и предоставление мер соцподдержки. После объедения двух организаций россияне получили возможность получать все федеральные льготы в режиме одного окна.

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