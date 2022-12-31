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00:00, 1 января 2023Экономика

В России появился Фонд пенсионного и соцстрахования

В России появился объединенный из ПФР и ФСС Фонд пенсионного и соцстрахования

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

В России появился новый Фонд пенсионного и соцстрахования. Указ о создании организации был подписан президентом России Владимиром Путиным 14 июля.

Сокращенное название фонда — Социальный фонд России (СФР). Он был создан путем объединения Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС).

Слияние двух организаций позволит повысить качество обслуживания граждан, быстрее оформлять и предоставлять меры соцподдержки. Теперь все федеральные выплаты россияне могут получить в режиме одного окна. Адреса единых офисов клиентского обслуживания СФР можно найти на сайте ПФР.

Изменения не повлияют на выплаты, услуги и обязательства, которые находились в компетенции Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, и, чтобы продолжить получать пенсии и другие соцвыплаты, россиянам не нужно подавать дополнительные документы и заявления. На сроки получения выплат объединение фондов также не влияет.

Председателем Фонда пенсионного и соцстрахования 15 декабря был назначен Сергей Чирков, который до перехода в новую организацию более 20 лет проработал в ПФР.

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Мария Грушко
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