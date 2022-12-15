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10:29, 15 декабря 2022Экономика

Назначен новый председатель Фонда пенсионного и соцстрахования

Мишустин подписал указ о назначении Чиркова главой Фонда пенсионного и соцстрахования

Фото: Пенсионный фонд РФ

Новым председателем Фонда пенсионного и соцстрахования России стал Сергей Чирков. Соответствующий документ был подписан премьер министром страны Михаилом Мишустиным 14 декабря, сообщается на сайте правительства.

В 2001 году Сергей Чирков начал работать в Пенсионном фонде России (ПФР), где прошел путь от главного специалиста до временно исполняющего обязанности председателя правления фонда, отмечается в сообщении правительства в Telegram-канале. Социальный фонд, который возглавит Чирков, был образован путем объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования и начнет работу с 1 января 2023 года.

По словам правительства, создание единого Фонда позволит повысить качество обслуживания граждан, быстрее и удобнее оформлять и предоставлять меры соцподдержки, снизить административную нагрузку на бизнес. «В Социальном фонде сохранятся все выплаты, услуги и обязательства, которые находились в компетенции ПФР и Фонда социального страхования», — подчеркивают власти.

Указ о создании Социального фонда был подписан президентом России Владимиром Путиным 14 июля. Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов ранее утверждал, что закон объединение и сопутствующие ему изменения увеличат размеры социальных пособий в 1,5 раза к 2025 году.

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Мария Грушко
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