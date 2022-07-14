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Путин объединил Пенсионный фонд с Фондом соцстрахования

Президент России Путин подписал указ о создании единого Социального фонда

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Социального фонда через объединение Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС). Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Ранее в правительстве отмечали, что объединение функций фонда ускорит процесс получения социальных услуг и сделает его более удобным для граждан. В том числе с помощью создания единых офисов клиентского обслуживания.

Фонд пенсионного и социального страхования начнет работу 1 января 2023 года, переходный период может растянуться на пару лет. Граждане продолжат получать положенные выплаты, а проконсультироваться смогут по тем же адресам в единых службах.

Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов ранее утверждал, что закон объединение и сопутствующие ему изменения увеличат размеры социальных пособий в 1,5 раза к 2025 году.

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Платон Щукин
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