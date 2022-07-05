Россиянам рассказали о пользе реформы Пенсионного фонда

Депутат Нилов рассказал о пользе объединения Пенсионного фонда с ФСС

Россиянам рассказали, как объединение Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования скажется на выплатах. Об этом сообщил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

В целом реформа должна пойти на пользу: вырастут объемы соцподдержки и упростится бюрократия. «Размер больничных начнет постепенно расти. Пособия по уходу за ребенком и пособия по беременности и родам до 2025 года вырастут в полтора раза», — прокомментировал депутат.

В правительстве считают, что объединение позволит ускорить получение соцуслуг и сделать процесс удобным для граждан. Ранее Госдума на заседании 5 июля приняла в третьем, окончательном чтении проект закона о реформе Пенсионного фонда (ПФР). Новый фонд будет сформирован путем объединения ПФР и Фонда социального страхования (ФСС) с 1 января 2023 года.