Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Госдума приняла закон о реформе Пенсионного фонда

Госдума приняла законопроект о создании Фонда пенсионного и социального страхования

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Госдума на заседании 5 июля приняла в третьем, окончательном чтении проект закона, предусматривающий создание единого Фонда пенсионного и социального страхования, следует из данных на сайте нижней палаты парламента.

Реформа предполагает, что новый фонд будет сформирован путем объединения Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) с 1 января 2023 года. Вместе с основным законом в третьем чтении принят ряд сопутствующих изменений в действующее законодательство.

Как заявлял ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, таким образом должно быть упрощено получение социальных выплат — их будут назначать автоматически или по одному заявлению.

Меры социальной поддержки после создания Фонда пенсионного и социального страхования должны поступать в прежнем объеме, обещала вице-премьер Татьяна Голикова.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Кремле опровергли отказ Си Цзиньпина от визита в Россию
Шойгу пообещал выполнение всех планов спецоперации
Юрист посчитал ситуацию с призывом хоккеиста Федотова вопиющей
Лондон отреагировал на появление площади ЛНР у британского посольства в Москве
Американские ракетные комплексы NASAMS еще не прибыли на Украину
Курс рубля резко упал
Названо условия подорожания нефти до 400 долларов за баррель
Госдума приняла закон о реформе Пенсионного фонда
В Госдуме назвали диапазон снижения цен на автомобили
Столтенберг обвинил Путина в попытках «закрыть двери в НАТО»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.