Госдума приняла закон о реформе Пенсионного фонда

Госдума приняла законопроект о создании Фонда пенсионного и социального страхования

Госдума на заседании 5 июля приняла в третьем, окончательном чтении проект закона, предусматривающий создание единого Фонда пенсионного и социального страхования, следует из данных на сайте нижней палаты парламента.

Реформа предполагает, что новый фонд будет сформирован путем объединения Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) с 1 января 2023 года. Вместе с основным законом в третьем чтении принят ряд сопутствующих изменений в действующее законодательство.

Как заявлял ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, таким образом должно быть упрощено получение социальных выплат — их будут назначать автоматически или по одному заявлению.

Меры социальной поддержки после создания Фонда пенсионного и социального страхования должны поступать в прежнем объеме, обещала вице-премьер Татьяна Голикова.