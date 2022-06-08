Госдума одобрила реформу Пенсионного фонда

Госдума одобрила объединение ПФР и ФСС в Фонд пенсионного и социального страхования

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об объединении Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) с 1 января 2023 года, следует из документации на сайте ГД. Реформа предусматривает появление единого Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд России).

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что таким образом должно быть упрощено получение социальных выплат — их будут назначать автоматически или по одному заявлению. Помимо основного законопроекта, были приняты и сопутствующие изменения в действующее законодательство.

Так, с 2023 года должны быть установлены единые тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. Предполагается, что это должно обеспечить возможность брать больничный и получать выплаты по беременности, родам и уходу за ребенком не только сотрудникам с трудовыми договорами, но и тем, кто оформлен по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).

При этом объем мер соцподдержки после объединения фондов не изменится, сообщала в июне вице-премьер Татьяна Голикова. В свою очередь глава Минтруда Антон Котяков заявил, что процедура перехода к единому Социальному фонду будет бесшовной, то есть россиянам не придется заново подавать документы на меры поддержки или обращаться в объединенную структуру.

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