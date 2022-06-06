Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Власти рассказали о будущем соцвыплат после реформы ПФР

Голикова: после объединения ПФР и ФСС граждане будут получать соцподдержку в полном объеме

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

После объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) граждане будут получать меры социальной поддержки в привычном объеме. О будущем социальных выплат в результате реформы рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает «Интерфакс».

Голикова пообещала, что власти будут исполнять все социальные обязательства вне зависимости от того, как называется фонд. Говоря о трансформации тарифов страховых взносов, она указала, что в результате появятся три категории льготных тарифов: 15 процентов, 7,6 процента и в отдельных случаях 0 процентов. При этом тариф в 7,6 процента будет применяться к некоммерческим и благотворительным организациям. «То есть снижение практически в два раза», — подчеркнула Голикова.

Материалы по теме:
На санкционных дрожжах. Российский рубль рекордно укрепился к доллару. Почему это произошло и ждать ли роста валюты?
На санкционных дрожжах.Российский рубль рекордно укрепился к доллару. Почему это произошло и ждать ли роста валюты?
21 мая 2022
Россия отказывается от Болонской системы — бакалавриата и магистратуры. Как изменится образование и что ждет студентов?
Россия отказывается от Болонской системы — бакалавриата и магистратуры.Как изменится образование и что ждет студентов?
26 мая 2022
Что изменится в жизни россиян с 1 июня. Рост пенсий и МРОТ, ковидная амнистия и Fan ID — главное об изменениях в стране
Что изменится в жизни россиян с 1 июня.Рост пенсий и МРОТ, ковидная амнистия и Fan ID — главное об изменениях в стране
1 июня 2022

В свою очередь глава Минтруда Антон Котяков заявил, что процедура перехода к единому Социальному фонду будет бесшовной, то есть россиянам не придется заново подавать документы на меры поддержки или обращаться в объединенную структуру. Меры поддержки будут предоставляться гражданам по принципам социального казначейства, то есть либо только по одному заявлению, либо вовсе без него, заключил министр.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова раскрыла судьбу зданий, которые освободятся после объединения ПФР и ФСС. Она пояснила, что граждане часто интересуются планами правительства на данные объекты. По ее словам, «дворцы» отдадут под стационары или бюро медико-социальной экспертизы.

В мае премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об объединении ПФР и ФСС в единый Фонд обязательного пенсионного и социального страхования. Организация начнет работать в 2023 году. Власти считают, что объединение позволит сократить административные издержки и сформировать удобные сервисы для людей и бизнеса. Госдума рассмотрит законопроекты по объединению ПФР и ФСС и введению единого тарифа страховых взносов в первом чтении в среду, 8 июня.

Здесь и сейчас


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Apple представила новое поколение MacBook Air
Джонсон сохранил пост премьера Великобритании
В Запорожье начнут выдавать российские паспорта
В Черногории прокомментировали закрытие неба для самолета Лаврова
Более половины опрошенных британцев выступили за отставку Джонсона
Болгария получила первый танкер с американским сжиженным газом
Необычный головной убор пассажирки московского метро удивил сеть
Госдеп прокомментировал новые санкции России против американских чиновников
США призвали Сербию помнить о европейской цели
США прокомментировали срыв визита Лаврова в Сербию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.