Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединят

Премьер Мишустин заявил об объединении ПФР и Фонда социального страхования

Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования будут объединены в единый Фонд обязательного пенсионного и социального страхования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС.

Мишустин пояснил, что правительство обсудит пакет законопроектов об объединении фондов. По его словам, единый Фонд появится в стране со следующего года. Целью объединения премьер назвал сокращение административных издержек и формирование удобных сервисов для людей и бизнеса.

По мнению Мишустина, объединение поможет упростить выплаты — они станут назначаться автоматически либо по одному заявлению. «На основе существующей территориальной сети будут организованы единые офисы клиентского обслуживания. При этом будет определена единая база для исчисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Это позволит увеличить максимальные размеры выплат по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», — добавил глава кабмина.

Мишустин подчеркнул, что сотрудники с договорами гражданско-правового характера (ГПХ) также смогут получать оплату по больничным листам, выплаты по беременности и родам и по уходу за ребенком до полутора лет наряду с работниками с трудовыми договорами. Со следующего года будет установлен и единый тариф страховых взносов, которые работодатели перечисляют за своих работников на обязательное страхование, высказался он.

Мишустин пообещал, что за счет объединения бизнес будет заполнять всего один платежный документ, что снизит число ошибок при расчетах и вероятность начисления штрафов.